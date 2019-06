A 93 anni cade dall'albero di ciliegie: trovato morto dopo 10 giorni

Viveva solo, all'età di 93 anni, nella sua casa a Lapio di Arcugnano, in provincia di Vicenza, immersa in mezzo al bosco, non essendosi mai sposato e non avendo mai avuto figli, mentre l'unico fratello superstite di una famiglia di dieci figli, settantenne, abita nel Torinese. E così per Carlo Maruzzo, conosciuti da tutti come "Carletto", la caduta da un albero di ciliegie, all'interno della sua proprietà, è stata fatale, visto che nessuno ha potuto dare l'allarme.

Il suo corpo senza vita, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto questa mattina, proprio dal fratello, giunto appositamente dal Piemonte, dopo che per molti giorni l'aveva cercato inutilmente al cellulare. Una volta giunto nel Vicentino si è messo a cercarlo assieme ad un amico residente a Lapio, Giorgio Longo, a sua volta preoccupato perchè non riusciva più ad avere sue notizie.

Non è escluso che "Carletto" possa essere stato colto da malore, proprio mentre stava raccogliendo alcuni frutti dall'albero. Come accertato dai carabinieri della stazione di Brendola, che hanno eseguito, sotto il ciliegio è stata trovata la scala, ancora appoggiata e sotto il corpo dell'anziano.

Carlo Maruzzo aveva sempre vissuto, vivendo di agricoltura, portando avanti una vita modesta, anche se comunque aveva fatto parte sino a pochi anni fa del coro parrocchiale di Arcugnano.

