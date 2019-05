Padova, per anni nasconde in casa i cadaveri dei parenti per riscuotere la loro pensione

I cadaveri di due anziani, deceduti da tempo per cause naturali, sono stati scoperti dai carabinieri nella legnaia di un'abitazione, a Sant'Urbano (Padova). A nasconderli sarebbe stato F.B., un uomo di 55 anni, figlio di un'anziana del 1931, morta sei mesi fa, e nipote di un uomo del 1929, morto tre anni fa.

La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi 15 maggio. Sul posto si sono recati per gli accertamenti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Padova, del Radiomobile della compagnia di Este e il reparto investigativo del radiomobile di Padova. La zona è stata transennata e sequestrata, sono in corso accertamenti. L'uomo è stato interrogato dai militari, in attesa di decisioni da parte della magistratura.

Il corpo della mamma era conservato in un cellophane mentre quello dello zio, ormai scheletrizzato, all'interno di una cassetta di legno. L'uomo ha ammesso di non aver denunciato la morte dei due per continuare a riscuotere la pensione. E' stata disposta l'autopsia: i due corpi saranno analizzati dal medico legale per capire se sono morti di morte naturale come riferito ai carabinieri dall'uomo, che è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata.

