Cadavere trovato in un fossato a Riotorto: era avvolto in un sacco a pelo

Un cadavere è stato trovato avvolto in un sacco a pelo questa mattina dai carabinieri in uno scannafosso che costeggia la vecchia Aurelia nella zona di Riotorto, tra a Venturina e Piombino, in provincia di Livorno. I militari intervenuti sul posto, sentito il pm, hanno avviato i primi accertamenti in attesa dell'arrivo del medico legale per un esame esterno del corpo che possa fornire i primi elementi sulle cause del decesso e per cercare di stabilirne l'identità.

