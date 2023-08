Cadavere di una donna all'interno del bagagliaio di un'auto a Sorrento. «È stata accoltellata». Aveva denunciato l'ex per stalking

Il cadavere di una donna non ancora identificata è stato ritrovato all'interno del bagagliaio di un'auto a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Sorrento. La vettura era parcheggiata in un'area condominiale in via San Massimo. Indagini in corso da parte dei militari.

Sul corpo trovate diverse ferite da arma da taglio, possibile dunque che si tratti di un femminicidio.

Aveva denunciato l'ex per stalking

La donna aveva denunciato il suo ex per stalking . Ancora non è stato ufficializzato il nome della vittima in attesa della fine dei rilievi del medico legale sul posto con il magistrato di turno e che vengano informati tutti i familiari. I Carabinieri ritengono comunque di essere sulle tracce dell'assassino.