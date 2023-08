Cadavere di una donna trovato all'interno del bagagliaio di un'auto: sul corpo ferite da arma da taglio, orrore a Sorrento

Il cadavere di una donna non ancora identificata è stato ritrovato all'interno del bagagliaio di un'auto a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Sorrento. La vettura era parcheggiata in un'area condominiale in via San Massimo. Indagini in corso da parte dei militari.

Sul corpo trovate diverse ferite da arma da taglio, possibile dunque che si tratti di un femminicidio. Al momento la vittima non è stata ancora identificata.