Cadavere carbonizzato nell'auto in fiamme a Siena

Un cadavere carbonizzato nell'auto in fiamme. I vigili del fuoco di Siena la notte scorsa hanno trovato un corpo carbonizzato dentro un'auto andata a fuoco al termine delle operazioni di spegnimento. È successo intorno alle 2.30 in località Strada di Acquaviva, nel comune di Monteriggioni, dove i pompieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un incendio di una vettura. Appena finito di spegnere le fiamme, l'ispezione del rottame incendiato del veicolo ha consentito di scoprire il cadavere. Ci sono accertamenti in corso per identificare la persona. Sull'episodio la procura di Siena coordina le indagini.

