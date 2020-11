Va a caccia e non torna a casa. I familiari lanciano l'allarme: 55enne trovato morto nei campi

Esce di casa per andare a caccia e non torna a casa. I familari lanciano l'allarme e il 55enne dopo un giorno di ricerche è stato trovato morto nei campi. Roberto Bissacco era uscito di casa sabato mattina per una battuta di caccia e, non vedendolo più rientrare, i familiari avevano dato l'allarme. L'uomo, 55 anni, di Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova), è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi, domenica 8 novembre, nelle campagne di Oca Marina.

L'allarme

L'allarme era scattato sabato sera, quando i familiari hanno segnalato ai carabinieri il mancato rientro dell'uomo. Le ricerche sono iniziate ieri e già questa mattna sul posto sono intervenute le unità cinofile oltre ai vigili del fuoco. Utilizzati anche i droni per il controllo della zona dall'alto.

Verso le 14,30 di oggi la scoperta del corpo senza vita del 55enne. Secondo una prima ricostruzione, la morte sarebbe avvenuta per un improvviso malore.

Ultimo aggiornamento: 9 Novembre, 08:44

