Busta con esplosivo per la Appendino, sospeso il Consiglio Comunale a Torino

Busta con esplosivo inviata al sindaco Appendino, allarme in Comune a Torino: sospeso il Consiglio. Allarme oggi a Palazzo Civico, con i controlli degli artificieri della polizia scattati a seguito del rinvenimento di una busta sospetta indirizzata alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, al cui interno sono stati rilevati una pila e alcuni fili. La busta, spedita al Comune con posta ordinaria, è già stata messa in sicurezza dagli artificieri. Intanto la conferenza dei capigruppo ha deciso di sospendere il Consiglio comunale dove erano previste le comunicazioni della prima cittadina aggiornando la seduta alla prossima settimana.

Esplode una chiavetta usb, poliziotto ferito a Trapani. Musumeci: «Vicini alla vittima»

Brescia, pennarello esplosivo via posta, anziano perde due dita: incubo Unabomber



Nella busta un congegno e della polvere. Dopo due ore di controlli, gli artificieri della polizia hanno lasciato Palazzo Civico portando via la busta sospetta indirizzata alla sindaca Chiara Appendino. Nella busta, a quanto si apprende, ci sarebbe stata una pila collegata con alcuni fili ad un sacchettino contenente della polvere che ora verrà sottoposta ad accertamenti. Ora saranno le ulteriori analisi a stabilire se il congegno artigianale contenuto nella busta poteva esplodere oppure no.



Mittente della busta 'Scuola Diaz'. «Scuola A. Diaz. Via C. Battisti 6, 16145 Genova»: è questo il mittente della busta sospetta indirizzata all'«ufficio della sindaca» Chiara Appendino che, oggi pomeriggio, ha fatto scattare l'allarme bomba al Municipio di Torino. La scritta è tracciata in stampatello su un foglio bianco attaccato al plico. All'interno della busta un congegno rudimentale, con una pila, dei fili e della polvere che verrà analizzata. Non è escluso che potesse esplodere.

Solidarietà alla Appennino. «Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza alla sindaca ribadendo che, nonostante le ripetute minacce, è opportuno che le istituzioni rispondano compatte respingendo con determinazione questi atti vigliacchi e intimidatori». Così, su Facebook, il segretario del Pd di Torino e il capogruppo Dem in Consiglio comunale, Mimmo Carretta e Stefano Lo Russo, a proposito della busta sospetta arrivata oggi a Palazzo Civico alla sindaca Chiara Appendino.

Ultimo aggiornamento: 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA