Palpeggiano una donna sul bus di Vinitaly, finiscono in carcere quindici anni dopo

MILANO La vittima non è mai stata identificata e nella casella della persona offesa, sul fascicolo degli atti del processo, c’è sempre stata una «X». Sconosciuta, dal giorno in cui è stata presentata la denuncia e fino all’ultimo grado di giudizio. Ora, a distanza di quindici anni dai fatti, a far finire in carcere due bresciani con l’accusa di violenza sessuale di gruppo sono state le testimonianze di tre persone. Passeggeri del bus che nel 2004 faceva la spola dalla fiera Vinitaly alla stazione ferroviaria di Verona e che proprio a bordo di quella navetta hanno assistito ai palpeggiamenti poi messi a verbale.



IL RACCONTO DEI TESTIMONI

Adesso c’è la condanna definitiva. Violenza sessuale di gruppo è il reato per il quale due quarantacinquenni bresciani sono finiti in cella. Le porte del carcere per loro si sono aperte nei giorni scorsi, dovranno scontare una condanna a quattro anni di reclusione. A fare scattare le indagini, non è stata la denuncia della vittima - una donna di origine africana mai individuata - ma ciò che hanno riferito i testimoni dell’accaduto. Secondo quanto raccontato da alcuni passeggeri del bus che accompagnava i visitatori di Vinitaly alla stazione dei treni, i due bresciani all’epoca trentenni avrebbero toccato le parti intime della vittima. La donna poi sarebbe scesa dal mezzo, allontanandosi, e di lei si sono perse per sempre le tracce. Dalla denuncia si arriva al processo: in primo grado i due vengono condannati a otto anni per violenza sessuale di gruppo, ma poi la corte d’Appello dimezza la pena a quattro anni e un mese. Una sentenza confermata, la scorsa estate, dalla Cassazione. Pochi giorni fa per i due uomini si sono quindi aperte le porte del carcere, dove dovranno scontare una condanna che i loro legali definiscono «assurda: non solo per i tanti anni trascorsi dai palpeggiamenti, ma anche per il fatto che la vittima è ignota». Quella donna, sostengono i difensori, «potrebbe non essere nemmeno mai esista e l’episodio potrebbe essere solo frutto della fantasia dei tre turisti che hanno fatto partire le indagini».

