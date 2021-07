Bus in fiamme a Lecco, aperta un'indagine. Uno dei 24 ragazzi salvati dall'autista: «Tremavo dalla paura»

Mercoledì 14 Luglio 2021, 16:06 - Ultimo aggiornamento: 16:09

È stata aperta un'indagine dalla Procura di Lecco in merito all'incendio del bus avvenuto nella galleria Fiumelatte a Perledo sulla corsia Nord della Statale 36. La polizia, dopo aver effettuato i rilievi, ha consegnato i risultati della relazione alla Procura. Il magistrato Andrea Figoni sta cercando di ricostruire le cause che hanno portato all'incidente dell'autobus che stava portando a Livigno (Sondrio) 24 ragazzi, che sono stati salvati grazie all'intervento dell'autista e dell'accompagnatore dell'oratorio.

Incendio sul bus, il racconto dei ragazzi

«Avevamo paura che scoppiasse il bus»: uno dei ragazzi che si trovavano sul pullmino che ieri ha preso fuoco in galleria nel Lecchese ha raccontato alla Provincia di Como quei momenti «terribili», l'incidente e la corsa fuori dal mezzo in fiamme, momenti «terribili». «Ci hanno subito fatto scendere dal pulmino, portati fuori dalla galleria e parcheggiati in uno spiazzo - ha aggiunto - Mi sentivo tremare dalla paura per la vista delle fiamme e il fumo pungente». Sette dei ragazzi sono stati portati per controlli all'ospedale di Lecco da dove sono poi stati dimessi. Sono stati «momenti terribili - ha concluso - ma è andata bene».