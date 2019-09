Taranto, bus in fiamme: paura in centro

L'incendio è divampato all'improvviso. Con le fiamme che in pochi secondi hanno divorato un bus di città. Paura, intorno alle 13.30, in via Leonida, in pieno centro a Taranto. Il rogo si è sviluppato a bordo di un mezzo dell'Amat (azienda di trasporti pubblici di Taranto) della linea 24. Prima che le fiamme si propagassero i passeggeri e il personale in servizio in quel momento si sono fortunatamente messi al sicuro. Poi hanno assistito impotenti al rogo, le cui cause sono in corso di accertamento. Sul posto due equipaggi dei vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio, e le pattuglie della squadra Volante della Polizia.

«I passeggeri presenti a bordo non hanno riportato alcuna conseguenza grazie alla prontezza di spirito e alla velocità di reazione del conducente che non appena si è accorto della comparsa di un piccolissimo focolaio ha bloccato il bus, messo in salvo i viaggiatori e utilizzato i due estintori di bordo nel tentativo, rivelatosi vano, di spegnere le fiamme», ha poi spiegato una nota dell'azienda.

LEGGI ANCHE --> Roma, bus Atac in fiamme: paura in via di Portonaccio

«Le cause che hanno provocato l’incendio del nostro mezzo – ha aggiunto il presidente Giorgia Gira – sono in fase di accertamento. Il mezzo del 2005 rientra tra quelli più datati, ecco perché abbiamo dato il via all’acquisto di mezzi di ultima generazione che presto sostituiranno i vecchi nel nostro parco veicoli. Negli ultimi anni l’azienda sta acquistando autobus dotati di impianti di spegnimento automatico degli incendi, ma quello incendiatosi, essendo tra i più datati, non ne era provvisto».

Ultimo aggiornamento: 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA