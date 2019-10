Bus con 30 bambini esce di strada e si ribalta a Besate: ci sono dei feriti

In autobus con trenta bambini a bordo è uscito di strada e si è ribaltato poco fa sulla strada statale 527 a Besate, in provincia di Milano. La notizia è stata diffusa dal sito del 118. Secondo le primissime informazioni, ci sarebbero dei feriti, ma nessuno dei bambini sarebbe ferito gravemente. Sul posto sono accorse decine di mezzi di soccorso.

Autobus contro albero a Roma, una passeggera: «Un boato, poi i vetri sono scoppiati»

Autobus contro un pino in via Cassia a Roma: autista indagato per lesioni

L'incidente è avvenuto mentre i bimbi stavano tornando a casa da scuola sull'autobus della linea Abbiategrasso - Motta Visconti, in provincia di Milano. I bambini coinvolti nell'incidente sarebbero tutti in buone condizioni, fa sapere l'Areu. L'azienda regionale emergenza urgenza, ha dichiarato la maxiemergenza per il numero elevato di bambini coinvolti.



Foto postata da Max Ilardi - Abbiategrassonline su Facebook

Milano, Besate. Bus esce di strada. Nessuno dei bambini coinvolti sarebbe ferito gravemente. (Foto Max Ilardi, Facebook) pic.twitter.com/UKyG916lo9 — MC79 (@Virus1979C) 17 ottobre 2019

Ultimo aggiornamento: 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA