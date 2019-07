Bullismo sul baby rugbista, la madre: «Quello è stato un vero pestaggio»

«Il pestaggio di mio figlio è avvenuto il 7 ottobre 2018, pochi giorni dopo il suo 16esimo compleanno, lo definisco così perché queste sono percosse, come dimostra la foto, non semplici schiaffetti o goliardie». A parlare è la madre del giovane rugbista di Monselice, in provincia di Padova, che avrebbe subito atti di bullismo: 10 gli indagati dal pm Andrea Bigiani. Le accuse sono lesioni (i 4 compagni di squadra) e omesso impedimento (i 6 adulti fra allenatori e dirigenti).

Liceale romana vittima dei cyberbulli: «Tenta di nuovo il suicidio, la prima volta non è andato bene»

Roma, perseguitata in aula dai bulli, 16enne disabile lascia la scuola: «Adesso divento chef»



© RIPRODUZIONE RISERVATA