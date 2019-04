Bucci, riesumata la salma dell'ex ultrà della Juve: coinvolto nell'inchiesta 'ndrangheta-tifo

«Raffaello non si è tolto la vita. Non era il tipo di buttarsi giù dal ponte. Qualcuno, semmai, l'ha spinto a farlo», ha sempre sostenuto la compagna, ipotizzando che qualcuno lo avesse obbligato o comunque indotto a buttarsi da quel ponte. La procura di Cuneo, che ha autorizzato la riesumazione, ha aperto nei mesi scorsi un fascicolo, a carico di ignoti, per istigazione al suicidio. Ad effettuare l'autopsia è una equipe coordinata dal medico legale torinese Roberto Testi e da Lorenzo Varetto.

La salma di Raffaello Bucci , l'ex ultrà della Juventus morto cadendo dal viadotto di Fossano, nel luglio del 2016. Pochi giorni prima era stato interrogato dalla procura di Torino per i rapporti tra 'ndrangheta e ultrà. A chiedere di far luce sulla sua morte, inizialmente archiviata come suicidio, è stata la compagna, Gabriella. Presso la camera mortuaria del cimitero, rimasto chiuso per consentire l'esumazione, è in corso l'autopsia.