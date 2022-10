Sabato 8 Ottobre 2022, 08:46

VALDOBBIADENE - Da quindici giorni seminava il panico tra gli automobilisti valdobbiadenesi, in provincia di Treviso. Almeno una trentina le ruote delle macchine bucate. Ieri, venerdì, l’autore di questi atti vandalici è stato preso in flagranza di reato dai carabinieri di Valdobbiadene.

A lui sono arrivati grazie alle immagini delle telecamere che lo avevano immortalato nei giorni scorsi mentre bucava una ruota. E con una serie di appostamenti, il vandalo – un anziano ottantenne residente a Valdobbiadene – è stato fermato mentre si accingeva, armato di un cacciavite a stella, a bucare l’ennesimo pneumatico.



I DANNI

Ignoti i motivi di questi gesti che hanno preso di mira nelle ultime due settimane svariate macchine. C’è chi si è ritrovato anche con più di uno pneumatico forato. E chi è stato preso di mira non una, ma due volte. Ieri i carabinieri di Valdobbiadene hanno chiuso il cerchio su questi episodi vandalici che andavano avanti da una quindicina di giorni, se non di più. Le forze dell’ordine si sono mosse dopo che i proprietari delle auto finite nel mirino hanno presentato denuncia per essersi ritrovati con una o più gomme della propria vettura forate. Una trentina le querele depositate da chi ha subito i danni e tese a rintracciare il colpevole, affinché fosse punito e risarcisse i danneggiati. Tutti i casi si sono verificati a Valdobbiadene, in zona centrale.



MODUS OPERANDI

L’automobilista lasciava in sosta l’auto per dirigersi in un negozio, per fare una commissione o al lavoro e al suo rientro si ritrovava una delle gomme a terra ed un danno per 200-300 euro. Sul copertone un bel buco. E così non gli rimaneva che o armarsi di pazienza e con il cric sostituire il copertone, o chiamare il carro-attrezzi. C’è chi si è ritrovato anche con due gomme a terra. E chi nell’arco di una quindicina di giorni è stato preso di mira dal vandalo per ben due volte. Le querele hanno permesso alle forze dell’ordine di mettersi subito sulle tracce del vandalo, e dare un volto ed un nome a chi lasciava la propria “firma” sulle gomme dei malcapitati automobilisti. Sono state visionate le immagini del sistema di videosorveglianza e quelle delle telecamere di negozi e privati. E proprio una di queste, quella della farmacia Zucchetto in piazza Rosa, ha immortalato in modo inequivocabile l’anziano residente in paese.

L'AMMISSIONE

Hanno così preso avvio gli appostamenti e ieri il quasi ottantenne è stato colto in flagranza di reato e con il corpo del reato in mano, il cacciavite a stella con cui forava le gomme. Condotto in caserma, l’uomo ha poi ammesso di essere lui l’autore delle gomme bucate. A suo carico è stato avviato un procedimento in Procura per i danni commessi alla proprietà privata con l’aggravante della plurima commissione. Non è escluso che oltre alla trentina di gomme bucate ce ne siano delle altre. Per questo chi ha subito questo atto vandalico è stato invitato a recarsi dai carabinieri di Valdobbiadene per fare querela.