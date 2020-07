Piombino, cadono rocce alla Buca delle Fate: padre e figlia feriti in spiaggia

Sono due, e non tre come riferito in un primo momento dai soccorritori, le persone, padre e figlia, leggermente ferite nella caduta di alcune pietre dalla scogliera mentre si trovavano sulla spiaggia della Buca delle Fate, sul promontorio roccioso tra Piombino (Livorno) e Baratti. L'uomo ha riportato un taglio ad un piede che è stato suturato al pronto soccorso di Piombino, mentre la figlia che è stata colpita alla testa da un sasso è stata medicata fortunatamente solo per alcune escoriazioni.

Ponza, giovane turista napoletana si ferisce precipitando lungo un sentiero roccioso

Ragazze morte nel crollo di Ventotene, due condanne definitive

L'incidente è avvenuto intorno alla 13 di oggi: è intervenuta la capitaneria di Piombino che ha inviato un'imbarcazione privata con a bordo personale del 118 alla spiaggia per prestare più rapidamente possibile soccorso ai feriti. La stessa imbarcazione è stata poi raggiunta da una motovedetta della capitaneria che l'ha scortata fino al porto di Baratti dove ad attendere i tre feriti sono arrivate le ambulanze della Croce Rossa con medico, mentre Il 118 ha attivato anche l'elisoccorso.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo sul posto e il Comune di Piombino, in attesa della relativa relazione e delle successive verifiche geologiche e tecniche che la stessa amministrazione effettuerà nelle prossime ore, ha interdetto l'area chiudendo temporaneamente l'accesso alla spiaggia.

Ultimo aggiornamento: 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA