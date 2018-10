Tragedia alla stazione di Brindisi, un uomo travolto e ucciso dal treno diretto a Roma

Ultimo aggiornamento: 14:57

Dramma alla stazione ferroviaria di Brindisi dove intorno alle 13,30 un uomo è stato investito da un treno in arrivo, il Frecciabianca partito da Lecce e diretto a Roma. Secondo i primi accertamenti la vittima si trovava nell'area periferica sulla banchina del secondo binario quando sarebbe stato cadere sui binari all'arrivo del convoglio, circostanza che secondo alcuni testimoni conferebbe un drammatico gesto volontario.L'uomo non è stato ancora identificato: si tratterebbe di un occidentale piuttosto giovane.Il treno è fermo in stazione mentre i passeggeri vengono fatti scendere e accompagnati su bus sostitutivi per proseguire il viaggio.Sul posto la polizia ferroviaria, vigili del fuoco e mezzi di soccorso.