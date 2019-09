Brindisi, fa i complimenti a una ragazza, picchiato dal branco: grave 54enne

Hanno organizzato un agguato punitivo contro di lui per dei commenti che aveva rivolto a una ragazza qualche giorno prima. È successo a Ceglie, in provincia di Brindisi, a un albergatore di 54 anni che è stato rintracciato e poi aggredito selvaggiamente nel suo stesso locale da un gruppo di tre uomini, tra cui il fidanzato della ragazza. I tre, un 54enne, un 30enne e un 24enne, recatisi nel locale gestito dall'uomo, sono ora indagati per concorso in lesioni personali gravi per aver provocato un grave trauma cranico facciale con rottura del setto nasale e multiple contusioni toraciche alla vittima, che è ora ricoverato all'ospedale civile di Francavilla Fontana.

La vicenda ha fatto scattare una serie di perquisizioni negli appartamenti dei tre aggressori. In uno di questi, quello del più anziano dei tre aggressori, è stato ritrovato un fucile calibro 20 marca Beretta con 20 munizioni di calibro 7:65. L'uomo è stato denunciato anche per la violazione degli obblighi di custodia previsti dalla normativa in materia di detenzione di armi da fuoco.

