Sequestrata masseria trasformata abusivamente a Brindisi

Una masseria, in un'area di particolare pregio ambientale e paesaggistico, a due passi dal mare, trasformata abusivamente in struttura turistico-ricreativa. È quanto hanno accertato i militari della Guardia Costiera (Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Direzione Marittima di Bari - Sezione di Brindisi), insieme ai colleghi dei compartimenti di Bari e Barletta, che hanno sequestrato un'area di circa 30.000 metri quadrati in contrada 'Scianolecchià, a ridosso della Riserva Naturale dello Stato ed Area Marina Protetta di Torre Guaceto, nel brindisino, zona di particolare pregio ambientale e paesaggistico.



LA TUTELA AMBIENTALE

L'area rurale, sottoposta a speciale tutela ambientale e paesaggistica e con destinazione urbanistica agricola, è risultata interessata da una intensa attività di trasformazione edilizia di una preesistente masseria, tramite la realizzazione di manufatti a destinazione turistico-ricettiva, per una superficie coperta di oltre 1.600 metri quadri. Il sequestro ha riguardato, inoltre, l'attigua struttura balneare costituita da chiosco bar, piscina, servizi igienici, spogliatoio e camminamenti in legno.

