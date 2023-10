Brindisi, caposala dell'ospedale Perrino ricuce un cadavere (sorride) e pubblica le foto sui social. Bufera sul web

Una foto che la ritrae sorridente mentre ricuce un cadavere: il ventre squarciato, un braccio disteso lungo il corpo adagiato sul tavolo autoptico dell’obitorio, e lei, con un ago in mano, pronta a ricucire l'addome. Sotto la didascalia: «Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e con la testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani, con la testa e con il cuore è un’artista. Buon Primo maggio a tutti». Sono le 18.01 del 1° maggio 2023, stando all’orario che appare sullo schermo, quando le foto di una caposala di Brindisi approdano sulla rete. Il profilo è quello della coordinatrice del reparto di Anatomia patologica dell’ospedale Perrino di Brindisi : sulle foto ci sono nome, cognome e orario di pubblicazione. Ma anche commenti ispirati alla festa dei lavoratori che si celebra proprio il 1° maggio. il caso è raccontato dal Corriere della Sera.

Tessa allergica all'acqua, non può bere né lavarsi: quale è la rara patologia che colpisce più spesso le donne

Nessun provvedimento

Le foto scattate con la faccia sorridente davanti al cadavere appaiono subito un’offesa al decoro della professione infermieristica, oltre che un gesto di pessimo gusto.

Tanto che, dopo poco, vengono rimosse. Non è dato sapere se le autorità sanitarie abbiano in qualche modo censurato il comportamento della caposala. Notizie ufficiali di un eventuale procedimento disciplinare non ce ne sono.

Le battute e i like sui social

Il post avrebbe, tuttavia, riscosso un discreto successo, pur nel breve arco temporale in cui è rimasto on line: 93 tra like, cuoricini, emoticon, una quindicina di commenti. «Quando ero piccola la sarta mi diceva (in dialetto): “Filo lungo, maestra pazza. Si è avverato tutto”», commenta la coordinatrice alludendo alle dimensioni del nastro da sutura che tiene stretto nella mano destra.