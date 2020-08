Briatore, Daniela Santanchè in tv: «Covid? Ricoverato per una prostatite»

«Sento dare notizie sulla salute di Flavio Briatore... Ho parlato con lui più volte oggi e anche ieri. Sono stata autorizzata da Flavio, uno dei miei migliori amici: Flavio è stato ricoverato per una recidiva di prostatite. Si trovava a Montecarlo, ha chiamato il professor Zangrillo. Positivo al coronavirus? Chi lo dice? In questo preciso momento posso affermare che è stato ricoverato per infezione alla prostata recidiva, l'ha avuta 3 mesi e 6 mesi fa. Io ad oggi non nessuna evidenza sull'esito del tampone e sono una delle sue migliori amiche». Lo ha detto Daniela Santanché a «In Onda» su La7.

