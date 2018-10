Si dà fuoco in strada per una delusione d'amore: 52enne gravissimo

Un gesto disperato. Un uomo di 52 anni di è dato fuoco questa mattina davanti a un bar vicino alla stazione ferroviaria di Brescia. Sono stati alcuni passanti a lanciare l'allarme e a chiamare i soccorsi. L'uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate. All'origine del gesto pare ci sia una delusione amorosa.



L'uomo è stato salvato dai passanti che hanno iniziato a spegnere le fiamme. La persona, un uomo di 51 anni è ora ricoverato all'ospedale in gravissime condizioni. Sul posto sono arrivate due ambulanze ei vigili del fuoco. Ultimo aggiornamento: 10:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA