Stefania Crotti, l'ex amante del marito: «Sì, l'ho uccisa, ma non ho premeditato l'omicidio»

La versione di Chiara Alessandri non cambia: «Sì, è vero, ho ucciso io Stefania, ma non volevo. Non c’è stata alcuna premeditazione e non ho bruciato io il corpo». È ciò che ha ribadito oggi, nell’interrogatorio di convalida del fermo, la donna accusata dell’omicidio di Stefania Crotti, 41 anni e una figlia di sette, la cui unica colpa era quella di essere la moglie del suo ex amante. Stefania è stata uccisa con un martello e una pinza, è stata trasportata in macchina in un bosco nei pressi di Erbusco e poi, per far sparire le tracce, è stato dato fuco al suo corpo. «La mia assistita ha risposto alle domande e ha ricostruito quanto accaduto. Ribadendo di non aver bruciato il corpo. Ha negato qualsiasi tipo di premeditazione», riferisce l’avvocato Gianfranco Ceci lasciando il carcere bresciano di Verziano. Chiara Alessandri aspetta ora la decisione del gip sulla convalida del fermo. «Stiamo valutando se effettuare una perizia psichiatrica», dice il legale della donna.

L’AUTOPSIA

La Alessandri, 43 anni, separata da tempo e madre di tre figli, ha confessato due giorni dopo l’omicidio, quando un ciclista di passaggio ha visto il cadavere bruciato e lei è stata portata in procura per essere interrogata. L’estate scorsa ha convissuto per due mesi con Stefano Del Bello, in crisi con la moglie, ma lui ci ha ripensato ed è tornato con Stefania. La gelosia ha accecato Chiara Alessandri al punto da uccidere la sua rivale in amore. «Volevo solo chiarirmi con lei – ha spiegato nel primo interrogatorio – Poi abbiamo litigato e c’è stata una colluttazione». Stamane, all’istituto di medicina legale degli Spedali civili di Brescia è cominciata l’autopsia sui resti di Stefania Crotti. La procura di Brescia - il fascicolo potrebbe però a breve passare a quella di Bergamo - ha affidato l’incarico ad Andrea Verzeletti, direttore dell’istituto. L’esame autoptico e quelli radiologici serviranno per fare luce su come sia stata uccisa la mamma di Gorlago, quanti colpi ha ricevuto e quali siano stati mortali. «C’è stata una colluttazione tra noi», ha spiegato la Alessandri che ha dei segni sulle mani. «Dovremo capire chi per prima ha impugnato il martello - sottolinea il suo avvocato - Non è ancora chiaro quale sia l’elemento che in quel garage ha fatto precipitare la situazione».

«LA FESTA È ANDATA BENE»

L’autopsia è fondamentale anche per chiarire se la donna fosse già morta quando è stata data alle fiamme. Chiara Alessandri ha portato il corpo sulla sua Mercedes Classe B dalla provincia di Bergamo a quella di Brescia, quindi stando alle indagini ha nascosto in un’altra vettura di famiglia la tanica con il liquido infiammabile che avrebbe usato per cancellare le tracce e il corpo di Stefania. La vittima è stata condotta nell’abitazione di Chiara Alessandri, dove si è consumato il delitto, da un amico ed ex fidanzato di quest’ultima, con la scusa che avrebbe dovuto partecipare a una festa a sorpresa. Stefania era convinta di incontrare il marito e ricucire definitivamente il loro rapporto dopo la crisi dei mesi scorsi. E invece ad aspettarla c’era la donna che quella crisi matrimoniale aveva contribuito a far esplodere. Tra il delitto e l’occultamento del cadavere, giovedì scorso attorno alle 18 la donna ha mandato un messaggio vocale all’amico che aveva portato la Crotti a casa sua. «La festa per Stefania è andata bene», è il messaggio vocale agli atti dell’inchiesta del sostituto procuratore di Brescia Teodoro Catananti, che sabato notte ha disposto il fermo della donna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA