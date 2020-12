Brescia, uccide la moglie e viene assolto. I giudici: «Il delirio di gelosia è una patologia». Bonafede dispone accertamenti

Sul marito che ha ucciso la moglie a Brescia ed è stato assolto «appare necessario anche ai fini di una corretta informazione, in attesa della stesura della motivazione della sentenza, tenere doverosamente distinti i profili del movente di gelosia, dal delirio di gelosia, quale situazione patologica da cui consegue una radicale disconnessione dalla realtà, tale da comportare uno stato di infermità che esclude, in ragione elementare principio di civiltà giuridica, l'imputabilità». Lo scrive in una nota il tribunale ordinario di Brescia dopo la sentenza di assoluzione per Antonio Guzzini, che ha ucciso la moglie Cristina Maioli ed è stato prosciolto perché ritenuto incapace di intendere e volere.

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Brescia, uccide la moglie ma il giudice lo assolve per un vizio di... SALERNO Badante uccisa dal figlio dell'anziana: si era invaghito di lei,... CRONACA Padova, l'uomo che ha ucciso la moglie l'aveva già... LADISPOLI Ladispoli, uccide la compagna, la fa a pezzi e li chiude in valigia:... TORINO Torino, spara alla moglie e ai gemellini, e poi al cane e si suicida....

Nella nota, il tribunale ordinario di Brescia ricorda che il movente di gelosia è «ben noto alla corte assise di Brescia che proprio in ragione di tale concezione distorta del rapporto di coppia nel recente passato a irrogato in due occasioni la pena dell'ergastolo». Per quanto riguarda l'assoluzione di Gozzini, «nel corso delle indagini preliminari i consulenti del pubblico ministero della difesa hanno concluso concordemente, sostenendo che la patologia delirante di cui era ed è tuttora portatore Gozzini escludeva ed esclude in radice la capacità di intendere e volere con specifico riferimento al fatto commesso».

Reggio Calabria, marito e moglie uccisi a colpi di fucile mentre raccolgono le olive

A quanto si apprende da fonti di via Arenula, il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha demandato all'Ispettorato accertamenti sul caso dell'uxoricida assolto ieri dalla Corte di Assise di Brescia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA