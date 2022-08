Brescia, guardia giurata spara ai cartelli stradali e ferisce bimbo alla finestra. Padre: «Lo hai ammazzato»

Guardia giurata spara un colpo di pistola in strada e ferisce un bambino di tre anni, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La prognosi rimane riservata. È accaduto ieri sera a Cortefranca in provincia di Brescia, poco lontano dalla discoteca Number One. Il bambino era alla finestra di casa quando è stato raggiunto dal proiettile.

Le indagini

Ancora da capire perché la guardia giurata, di 46 anni fuori servizio, abbia sparato. La guardia giurata non era sola ma con due nipotini e non si esclude che stessero sparando ad alcuni cartelli stradali secondo la prima ricostruzione.

Possibile che venga disposta una perizia balistica per calcolare la traiettoria del proiettile. «Ho sentito il padre che urlava "lo hai ammazzato" e ho visto la mamma correre in strada con il bambino tra le braccia» ha raccontato un vicino di casa della famiglia del bambino ferito, che è di origine straniera.