Brescia, ritrovato cadavere di donna fatto a pezzi e nascosto nei sacchi neri: è giallo

Giallo a Brescia. Il corpo di una donna fatto a pezzi e nascosto in alcuni sacchi neri è stato ritrovato a Borno, in un dirupo. Si indaga per omicidio con i carabinieri, coordinati dal pm Lorena Ghibaudo stanno provando a risalire all'identità della vittima in base alle denunce di scomparsa presentate negli ultimi tempi in alta Valle Camonica.

