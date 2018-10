Clinica degli orrori, ridotta a 15 anni la pena a Brega Massone per la morte di 4 pazienti

È stato condannato a 15 anni di carcere Pier Paolo Brega Massone, l'ex chirurgo toracico della Clinica Santa Rita di Milano, nel processo bis davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano: al centro la morte di quattro pazienti: Giuseppina Vailati, 82 anni, Maria Luisa Scocchetti, 65i, Gustavo Dalto, 89, e Antonio Schiavo, 85.LEGGI ANCHE: Quattro pazienti morti per interventi inutili: confermato l'ergastolo al primario Brega Massone Il suo ex braccio destro, Fabio Presicci, imputato per due dei decessi, è stato condannato a 7 anni e 8 mesi. I giudici hanno riformulato l'accusa per i due in omicidio preterintenzionale, riducendo dunque la pena.