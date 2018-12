L'Oroscopo di Branko per il 2019, domani l'inserto speciale in edicola con Il Messaggero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come sarà il 2019? Quale sarà il segno più fortunato? Domani, 31 dicembre, in edicola con il Messaggero troverete l'inserto speciale di cinque pagine con il consueto e attesissimo Oroscopo di Branko. Il più celebre astrologo italiano racconterà segno per segno cosa ci aspetta nel nuovo anno: amore, soldi, lavoro.«Pianeti in edizione straordinaria - scrive Branko - Il 2019 si presenta come un anno piuttosto buono, soprattutto equo. Nel senso che non ci sarà un solo “segno dell’anno”, ma le possibilità e la fortuna vengono distribuite più o meno in uguale misura tra i dodici segni».Dall'Ariete, primo segno dell'oroscopo per cui l'astrologo svela «il 2019 sarà un buon anno per viaggiare», fino ai Pesci: ecco cosa vi riserva l'anno prossimo secondo l'autore che attualmente è in libreria con "Branko 2019, calendario astrologico" edito da Mondadori.