G20 Roma, Johnson e first lady (incinta) incantati da Roma: serata a piazza di Spagna, poi visita stamani al Colosseo

Sabato 30 Ottobre 2021, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 12:04

La Grande Bellezza di Roma che affascina e conquista e spinge alcuni dei grandi leader arrivati nella Capitale a concedersi una passeggiata nel cuore della Città eterna prima ancora dell'inizio del G20 alla Nuvola dell'Eur. E' quanto accaduto ieri sera quando il premier inglese Boris Johnson in compagnia della moglie Carrie Symonds in dolce attesa non ha resistito al fascino di Trinità dei Monti. La coppia infatti si è concessa una passeggiata nella splendida cornice di piazza di Spagna. Carrie in outfit black and blue, fasciata da un minidress premaman e da un cappotto blu notte ha sceso la scalinata abbracciata al marito. Il premier inglese poi questa mattina prima ancora dell'inizio ufficiale del G20 al centro congressi dell'Eur si è recato al Colosseo - prima tappa del tour previsto oggi per le "first-lady" e i "first husband" - per una visita a "sorpresa".

Da profondo conoscitore della storia romana, a cui ha dedicato svariati volumi, Johnson ha potuto ammirare la bellezza dell'Anfiteatro Flavio in segno dello stretto rapporto tra la presidenza britannica del G7 e la presidenza italiana del G20 e la copresidenza della Cop26 esercitata da Italia e Regno Unito. Il premier era da solo, mentre la moglie Carrìe, ha preso parte al tour del Colosseo un'ora più tardi insieme ai consorti dei leader del G20 che sono stati accolti oltre che dalla direttrice del Parco Archeologico Alfonsina Russo anche da Maria Serenella Cappello, moglie del presidente del Consiglio Mario Draghi.

A seguire il gruppo dei consorti verrà accompagnato a Villa Pamphilj dove sarà loro offerta una colazione nel Casino del Bel Respiro prima della visita organizzata e prevista nel pomeriggio alla Cappella Sistina.