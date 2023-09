Bonus matrimonio 2023, cosa fare per riceverlo

Lunedì 4 Settembre 2023, 12:47

Si torna a parlare di "Bonus matrimonio 2023". Per essere idonei a riceverlo, i richiedenti dovranno fornire la documentazione relativa al loro matrimonio insieme alle fatture associate alle spese sostenute. È possibile presentare fino a un massimo di 5 fatture diverse per poter usufruire di questo beneficio. Il Bonus matrimonio 2023 è rivolto alle coppie che si sposano entro i 35 anni di età. EntrambƏ dovranno essere in possesso della cittadinanza italiana da almeno 10 anni e sposarsi sul territorio italiano. «Ventimila euro a chi si sposa in chiesa»: cosa sappiamo del bonus matrimonio proposto dalla Lega