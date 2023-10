Bologna, la Torre Garisenda transennata e chiusa al traffico: «Troppe oscillazioni anomale»

La torre Garisenda, il monumento simbolo della città di Bologna, insieme alla più alta Asinelli è stata transennata e isolata dal traffico. E' lì da 900 anni ma secondo gli studiosi dà segni di squilibrio. Lo scrive Repubblica. I sensori che ne monitorano le oscillazioni dal 2018, nelle ultime settimane hanno cominciato a fornire dati incongrui, che non sembrano in linea con la serie storica dei movimenti millimetrici tipici della costruzione medievale. Tutti si sono mobilitati: il ministero dei Beni Culturali, con la sottosegretaria Lucia Borgonzoni, la soprintendente alle Belle Arti, il prefetto e naturalmente il sindaco Matteo Lepore. Che ha chiuso al traffico quel tratto di centro, dove passano di solito bus e auto.

La torre

Oggi il primo cittadino riferirà in consiglio comunale.

La Garisenda è sempre stata un po’ “sbilenca”, viene citata da Dante nell’Inferno per questa sua caratteristica e nel 1300 è stata anche “capitozzata”, cioè accorciata di più di 10 metri perché se ne temeva il crollo. Ma adesso è arrivato il momento di ascoltarla bene. In inglese si chiamano “creep”, gli scivolamenti che producono scricchiolii registrati dai sensori acustici che sono stati installati per misurare le micro-fissurazioni. Il traffico è stato chiuso proprio perché l’operazione va fatta in assenza di di «mezzi meccanici e persone nelle immediate vicinanze».