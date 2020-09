Bologna, festini con droga e minorenni: un arresto, sei indagati

Ragazzine minorenni coinvolte in 'festini' dove giravano sostanze stupefacenti. Choc a Bologna, dove il nucleo operativo dei carabinieri della compagnia Bologna Centro ha eseguito sei misure cautelari di vario tipo nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di induzione alla prostituzione e reati in materia di droga. Per uno degli indagati è stato disposto il carcere.

