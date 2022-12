Bologna, accoltellata dal marito il giorno di Natale: 25enne lotta per la vita in ospedale

Sono stabili le condizioni della ragazza di 25 anni che ieri mattina è stata accoltellata, presumibilmente con delle forbici, dall'ex marito a Bologna, in via Rialto. La 25enne è stata operata d'urgenza per una profonda ferita al collo e dopo è stata trasferita nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna dov'è ricoverata in prognosi riservata.

La fuga e l'arresto

L'ex marito, un 31enne marocchino, è stato invece fermato dalla polizia dopo aver provato a fuggire con una auto rubata ed essersi schiantato contro le transenne di un cantiere. L'uomo è accusato di tentato omicidio.

