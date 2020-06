​​Coronavirus, ​​in Italia 79 morti e 283 nuovi casi: in cinque regioni nessun nuovo contagio

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 di oggi, 9 giugno. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 235.561, dei quali 168.646 sono guariti e 34.043 sono deceduti. In questo momento le persone affette dal coronavirus in Italia sono 32.872.

Rispetto a ieri, i casi totali sono aumentati di 283 pazienti (ieri di 280) di cui 192 in Lombardia (il 67,8%); gli attualmente positivi sono diminuiti di 1.858 persone (differenza tra casi, morti e guariti del giorno); i guariti sono cresciuti di 2.062 unità; i deceduti di 79 (di cui 15 in Lombardia). Sono 263 i malati in terapia intensiva, 20 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 28.028 su 32.872: l'85,3% del totale. Eseguiti, in un giorno, 55.003‬ tamponi: il totale nazionale ora è di 4.318.650 tamponi per una cifra di 2.675.689 casi testati. In cinque regioni e in Alto Adige, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati nuovi casi.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 18.297 in Lombardia, 3.671 in Piemonte, 2.156 in Emilia-Romagna, 1.004 in Veneto, 628 in Toscana, 249 in Liguria, 2.570 nel Lazio, 992 nelle Marche, 675 in Campania, 613 in Puglia, 81 nella Provincia autonoma di Trento, 853 in Sicilia, 128 in Friuli Venezia Giulia, 567 in Abruzzo, 95 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 54 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 68 in Calabria, 120 in Molise e 14 in Basilicata.





