Bollettino Emilia-Romagna, i nuovi casi superano di nuovo quota 2mila. Fra i 55 morti, anche un uomo di 57 anni

Crescono i contagi di coronavirus in Emilia-Romagna che nelle ultime 24 ore tornano sopra quota duemila. Calano i ricoveri nei reparti Covid mentre si contano altre 55 vittime, per lo più anziani ma anche un 57enne nel Bolognese, per un totale di 7.738 morti da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione.

Su oltre 15.700 tamponi i nuovi positivi rilevati sono stati 2.116, di cui 930 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. L'età media nei nuovi positivi è di 48 anni. Tra le province con più contagi spiccano Modena (con 362 nuovi casi), Bologna (339 + 71 di Imola), Reggio Emilia (288). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono complessivamente 233 (tre in più rispetto a ieri), 2.629 quelli negli altri reparti Covid (12 in meno). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 772 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 106.428. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 57.346 (+1.289 rispetto a ieri). Il 95% è in isolamento a casa, privo di sintomi o senza bisogno di cure ospedaliere.

Ultimo aggiornamento: 15:59

