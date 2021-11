Bollettino Covid di oggi, in Veneto 1.125 nuovi contagi. Zaia: «No vax l'80% dei ricoverati in intensiva»

Bollettino Covid in Italia di oggi 13 novembre 2021. Questi i dati (in aggiornamento nell'ordine di arrivo delle regioni italiane). Preoccupanti i dati che provengono dal Veneto, comunicati oggi dal Governatore Luca Zaia: «Sono 1.125 i nuovi contagi di Covid 19 riscontrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Oggi abbiamo 360 ricoverati negli ospedali: ricordiamo che l'80% dei ricoverati in terapie intensiva sono non vaccinati ma ricordo che rappresentano solo il 15% della popolazione quindi si tratta di dati importanti. Siamo davanti a quella che potremmo già definire la 'pandemia dei non vaccinatì».

