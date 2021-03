Bollettino coronavirus di oggi, 19.611 nuovi casi e 297 morti. Il tasso di positività sale al 7,2%. In Lombardia 3.520 contagi

Reso noto il bollettino coronavirus di oggi. Sono 19.611 i positivi al test del Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.532.057. Ieri i casi erano stati 23.839. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 297 le vittime in un giorno (380 ieri), per un totale dall'inizio della pandemia di 107.933. Ad oggi in Italia ci sono 573.235 attualmente positivi, 1.357 in più rispetto a ieri.

APPROFONDIMENTI NEWS Bollettino coronavirus del Lazio, 1.836 nuovi contagi (917 a Roma) e... IL MINISTRO Speranza: «Meno limitazioni d’estate e viaggi con il pass... COVID Covid, Sileri a Domenica In: «Estate diversa grazie al vaccino,... IL TEMA Passaporto sanitario per i viaggi in Ue. Breton:... ROMA Vacanze, estate in mascherina ma via il coprifuoco. Resta lo stop... VACANZE Estate, le isole "covid free": dalla Grecia alla Sardegna... INVISTA D'Amato (Regione Lazio): "Vaccino J&J anche in farmacia, puntiamo a...

Dall'inizio della pandemia sono invece 2.850.889 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 17.950 unità. Sono 272.630 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 357.154. Il tasso di positività sale al 7,2%, in crescita rispetto a ieri quanto era al 6,6%.

Sono 3.679 pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 44 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 217 (ieri erano stati 264). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.701 persone, in aumento di 80 unità rispetto a ieri.

IL BOLLETTINO IN PDF

Emilia-Romagna

Sono 2.137 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su 19.056 tamponi, con età media 43 anni. Si contano altri 31 morti (dai 55 ai 93 anni), i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono stabili a 401 (+1), 3.442 quelli negli altri reparti Covid (-24). La situazione nelle province vede Bologna con 474 nuovi contagi, seguita da Reggio Emilia (271), poi Modena (266) e Ferrara (230). I guariti sono 1.408 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 246.682. I casi attivi sono 72.754 (+698), il 94,7 in isolamento a casa. Capitolo vaccini: alle 14 sono state somministrate complessivamente 804.618 dosi; sul totale, 278.094 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Lazio

Oggi su quasi 15 mila tamponi nel Lazio (-159) e oltre 15 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si registrano 1.836 casi positivi (+11), 14 i decessi (-1) e +677 i guariti. A Roma città si sono registrati 917 contagi nuovi.

Lazio, il bollettino nel dettaglio

Toscana

Sono 1.368 i nuovi casi Covid, età media 44 anni, oggi in Toscana dove si registrano 27 decessi: 16 uomini e 11 donne con un'età media di 77,4 anni. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 158.808 (82,9% dei casi totali), gli attualmente positivi sono 27.561 (+0,9%), mentre i ricoverati sono 1.769 (+9), di cui 264 in terapia intensiva (stabili). Oggi sono stati eseguiti 15.228 tamponi molecolari e 7.215 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,1% è risultato positivo. Sono invece 9.698 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14,1% è risultato positivo. Complessivamente, 25.792 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (+249). Sono 37.830 (-1.475) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. Sul fronte dei vaccini, alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 595.789 vaccinazioni, 7.990 in più rispetto a ieri (+1,4%).

Lombardia

A fronte di 32.224 tamponi processati, sono oggi 3.520 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 75, per un totale di 30.462 morti nella regione da inizio pandemia. Diminuiscono i pazienti nei reparti Covid ordinari, dove ci sono ricoverate oggi 7.069 persone, 55 meno di ieri; mentre cresce il numero di quelli in terapia intensiva, 868, 16 più di ieri. I guariti/dimessi, infine, sono oggi 7.381. Lo si apprende dal bollettino sull'andamento della pandemia di Regione Lombardia.

Marche

Sono 505 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Testati complessivamente, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, «4.661 tamponi: 2.543 nel percorso nuove diagnosi (di cui 848 nello screening con percorso Antigenico) e 2.118 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,9%)». Dei 505 positivi, 204 sono in provincia di Ancona, 124 in provincia di Macerata, 85 in provincia di Pesaro Urbino, 45 in provincia di Ascoli Piceno, 29 in provincia di Fermo e 18 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (71), contatti in setting domestico (99), contatti stretti di casi positivi (182), contatti in setting lavorativo (11), contatti in ambiente di vita/socialità (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (3), screening percorso sanitario (3) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 134 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sugli 848 test del Percorso screening antigenico «sono stati riscontrati 103 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 12%».

Abruzzo

Sono 269 i nuovi positivi al Covid19 in Abruzzo, con età compresa tra 4 mesi e 92 anni. Ci sono altri 9 decessi. I contagi sono 89 in provincia dell'Aquila, 53 in quella di Chieti, 47 nel Pescarese e 75 nel Teramano. Sono stati eseguiti, nelle ultime ore, 4.052 tamponi molecolari e 1.155 test antigenici. Sono 10.666 gli attualmente positivi (+253): 613 sono ricoverati in area medica (-10), 77 in Terapia intensiva (-6), in 9.976 sono in isolamento domiciliare (+269) con controllo da parte delle Asl. Sono complessivamente 51.801 guariti (+7).

Ultimo aggiornamento: 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA