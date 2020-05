​​Coronavirus, ​​in Italia 78 morti e 397 nuovi casi: 2.677 guariti in 24 ore

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 di oggi, 26 maggio. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 230.555, dei quali 144.658 sono guariti e 32.955 sono deceduti. In questo momento le persone affette dal coronavirus in Italia sono 52.942.

Rispetto a ieri, i casi totali sono aumentati di 397 pazienti (ieri di 300); gli attualmente positivi sono diminuiti di 2.358 persone (differenza tra casi, morti e guariti del giorno); i guariti sono cresciuti di 2.677 unità; i deceduti di 78 (di cui 22 in Lombardia). Sono 521 i malati in terapia intensiva, 20 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 44.504 su 52.942: l'84% del totale. Eseguiti, in un giorno, 57.674‬ tamponi: il totale nazionale ora è di 3.539.927 tamponi per una cifra di 2.253.252 casi testati. In otto regioni, nelle ultime 24 ore, si sono registrati meno di tre contagi nuovi per territorio.

LEGGI ANCHE --> Virus, mappa contagio Roma: casi in aumento a Garbatella e Trieste, in calo a Montesacro

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 24.477 in Lombardia, 6.941 in Piemonte, 4.146 in Emilia-Romagna, 2.431 in Veneto, 1.522 in Toscana, 1.438 in Liguria, 3.538 nel Lazio, 1.575 nelle Marche, 1.184 in Campania, 1.539 in Puglia, 513 nella Provincia autonoma di Trento, 1.430 in Sicilia, 375 in Friuli Venezia Giulia, 909 in Abruzzo, 179 nella Provincia autonoma di Bolzano, 42 in Umbria, 224 in Sardegna, 31 in Valle d’Aosta, 238 in Calabria, 174 in Molise e 36 in Basilicata.





Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA