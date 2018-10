Riceve bolletta da 18mila euro, anziana colta da malore: «Sono disperata»

LEGGI ANCHE

«Devo dire la verità mi sono sentita male. Leio le ho sempre tuttee quando non ci riesco chiamo il prete della mia parrocchia e me le paga lui. A me sonoquattroe ne ho uno a casa schizofrenico. Io alla mattina gli devo dare dei soldi… e quattro figli non ce li ho più. Mi devi credere non ce la faccio più».È il grido disperato che ha lanciato adisu, la81enne e residente in un’abitazione popolare in zona Laurentina a Roma, Rosa si è vista recapitare “tre o quattro giorni fa”, una bolletta Eni da 18mila euro.«Noi ci siamo già mossi - ha chiarito la conduttrice Eleonora Daniele, per poi leggere la lettera in cui l’Eni “assicura che farà tutte le verifiche e che troverà, in ogni caso, una soluzione che verrà incontro alle esigenze del cliente”.