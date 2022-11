Martedì 22 Novembre 2022, 15:32

Si moltiplicano in Italia gli episodi di blackout. Prima in varie località dell'Alto Garda, qualche settimana fa, poi in provincia di Padova, durante la notte di Halloween. Non episodi isolati, ma due di una lunga serie. L'elettricità potrebbe diventare un problema questo inverno, con la domanda crescente dovuta ai consumi più alti in questo periodo dell'anno. Da sommare, ovviamente, alla guerra in Ucraina che ha determinato una condizione diversa delle forniture, diminuite dopo le sanzioni alla Russia. In Germania, peraltro, è già scattato l'allarme.

Bollette, tetto alle rinnovabili per abbassare i costi. Benzina, sconti ridotti

Blackout elettrico, l'allarme in Germania

La Bundesbank, ovvero la banca centrale tedesca, si sta organizzando per accumulare contanti extra in modo da tenere in piedi l’economia anche qualora in Germania ci dovessero essere dei blackout non previsti a causa della mancanza di energia prodotta dal gas. Il Paese si prepara infatti a possibili interruzioni di corrente derivanti dalla guerra in Ucraina, come rivela Reuters.

Germany is trying to draw up agreements with major users of electricity to reduce consumption this winter in case gas is rationed for power generation https://t.co/ximfjffRuA — Bloomberg (@business) November 18, 2022

Perché gli stoccaggi accumulati non bastano

Gli stoccaggi accumulati questa estate potrebbero quindi non bastare. Il boicottaggio di North Stream 1 e 2, con conseguente stop di flusso di metano dalla Russia alla Germania, ha tolto ogni rifornimento verso la Germania. Il rischio di un blackout improvviso, per giunta in un altro momento di crisi economica e alta inflazione, potrebbe avere conseguenze devastanti.