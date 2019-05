Bimbo ucciso a Novara, nonna su Facebook: «Nessuno merita il tuo perdono. Signore se esisti resuscitalo»

«Signore se esisti resuscitalo!». La disperazione della nonna di Leonardo Russo - il bambino di 2 anni per la cui morte sono stati arrestati la mamma e il compagno - si trasforma in parole e post su Facebook. «Perché hai voluto il mio angelo? Tu ne hai tanti, restituiscimelo». Lo struggente messaggio di Tiziana Saliva è accompagnato anche da una canzone: "Resuscitami".

Quello di oggi non è l'unico post che la nonna ha scritto dopo la tragedia che ha sconvolto la sua famiglia. «Sei e sarai per sempre un angelo puro e delicato. Nessuno merita il tuo perdono, siamo tutti indegni e dannati» aveva postato il giorno dopo ai fatti. E ancora: «Dolore, silenzio e impotenza. Non c'è che la disperazione e il senso di colpa. Dio non c'è».

Si terranno martedì in Duomo, alle ore 14, i funerali del piccolo Leonardo. Il Comune di Novara ha decretato per il giorno delle esequie di lutto cittadino. Su sollecitazione di un gruppo di mamme e di cittadini, che si sono fatti sentire attraverso i social, l'amministrazione comunale ha anche organizzato per domani sera una fiaccolata. Il corteo partirà alle 21 da piazza Cavour per raggiungere la piazza del Duomo, dove è previsto un momento di raccoglimento.



