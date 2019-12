Bimbo scompare all'uscita dalla scuola elementare: ore di angoscia per la madre

Un bimbo scompare all'uscita di una scuola primaria di Mestre, e viene ritrovato solo nelle ore serali, dopo un pomeriggio d'angoscia, nella stazione di Santa Lucia a Venezia. Il piccolo approfittando della calca e della confusione che si crea all’uscita da scuola si è allontanato prima dell’arrivo della madre che non trovandolo, disperata, ha subito dato l’allarme al 113.

Immediatamente sono state attivate le ricerche e la notizia è stata diramata a tutte le pattuglie delle Forze di Polizia presenti sul territorio. Dopo diverse ore di ricerche ininterrotte, alle 18.30, personale della Polfer in servizio presso la stazione di Santa Lucia è stato allertato da una guardia giurata in quanto alcuni passanti avevano segnalato un bambino che girovagava da solo, con aria spaesata e confusa, in prossimità del binario n.9. I poliziotti hanno quindi rintracciato il bimbo e, dopo averlo rassicurato, lo hanno affidato agli uomini delle Volanti lagunari che lo hanno accompagnato in Questura dove ha potuto finalmente riabbracciare la madre ancora scossa per il grande spavento.

