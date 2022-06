Scompare bambino di 9 anni in escursione col papà: ore d'ansia. Ricerche già riprese con i droni

La paura e le ricerche. Un bambino veneziano di 9 anni, in escursione col papà sul Col Indes (in località Sant'Anna di Tambre) in Alpago nel tardo pomeriggio di venerdì 24 giugno è scomparso: all'improvviso il bambino - intorno alle 19 - è sparito dalla vista del padre che, dopo averlo cercato, ha lanciato l'allarme. L'elicottero si è alzato in volo alle 20.45. La zona è impervia. Sono in arrivo le unità cinofile, le ricerche proseguiranno per tutta la notte. Le ricerche Il bambino di cui si sono perse le tracce si chiama Francesco, e risiede con la famiglia a Mestre.

Porta gli occhiali, una maglietta color giallo, un gilet smanicato blu scuro, pantaloni corti ed uno zainetto rosso. Un profilo questo, fornito dal Soccorso Alpino, impegnato nelle ricerche, nella speranza che qualcuno possa aver visto il bambino in zona, e sia in grado di fornire elementi utili alle forze dell'ordine. Il campo base per le ricerche è all’agriturismo Monte Cavallo.

I SENTIERI - Le ricerche si stanno concentrando, in particolare, lungo i sentieri silvo-pastorali della zona. Il piccolo, secondo quanto riferito dal padre, difficilmente si sarebbe potuto allontanare di sua iniziativa dal bordo della strada. Da qualche minuto si è levato in volo sulla zona un elicottero dei vigli del fuoco, oltre ai droni e ai cani molecolari, ai quali sono stati fatti annusare gli indumenti del bambino.

Alle perlustrazioni ha partecipato per tutta la notte il padre del ragazzino, raggiunto successivamente dalla madre col suo nuovo compagno. Padre e figlio erano in vacanza da qualche giorno a Sant'Anna.