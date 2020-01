Bimbo scivola dalla seggiovia, un medico lo salva al volo: «Quei 5 interminabili minuti»

Michele Pagliaro, 45 anni, originario di Roma, avrà un ricordo indelebile da portare con sé. Era in vacanza con la famiglia per qualche giorno in Trentino e, quando tornerà a casa, a Treviso, dove di mestiere fa il medico, ripercorrerà quei 5 interminabili minuti di terrore. Pagliaro, infatti, ha salvato la vita ad un bimbo di 6 anni che era con altri due bambini sulla seggiovia dell'impianto Montagnola, nel comprensorio di Brentonico. L'incidente è avvenuto giovedì. «È scivolato quasi subito dopo la partenza, l'ho tenuto fino a quando ho potuto», ha raccontato il medico al quotidiano online il Dolomiti. «Ero salito assieme a tre bambini, non conoscevo nessuno di loro, è successo tutto molto in fretta in un attimo mi sono trovato aggrappato al parapetto mentre lo tenevo per la giacca», ha raccontato Pagliaro.

Il medico, che è riuscito a trattenere il bambino per quasi 5 interminabili minuti sospeso nel vuoto, si è anche messo ad urlare a più non posso chiedendo di fermare l'impianto: «Ma nessuno riusciva a sentirmi». Fortunatamente sono sopraggiunti due maestri di sci che hanno visto la scena e si sono messi sulla traiettoria al bambino, in modo da poterne attutire la caduta una volta che Pagliaro avesse mollato la presa. «Ho cercato di limitare i danni, ho chiamato aiuto e due maestri di sci sono sopraggiunti a quel punto ho lasciato la presa quando siamo stati sopra al punto più basso, saranno stati circa 3 metri, ma le forze mi stavano abbandonando e mi trovavo pure io in una posizione precaria». Il bambino di 6 anni è stato poi raggiunto da altri due medici, che hanno atteso assieme a Pagliaro l'arrivo dei soccorsi. Il bambino è stato quindi trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento con alcune contusioni e fratture ma non è in pericolo di vita.

