Bimbo di 4 mesi trovato morto in una scarpata a Benevento, arrestata la madre disabile: piccolo colpito con un bastone

È in carcere, dopo essere stata interrogata, la donna sordomuta accusata di omicidio volontario per aver lanciato il figlio di quattro mesi da una scarpata a Benevento per poi raggiungerlo e colpirlo alla testa.

Dopo un primo ricovero presso l'ospedale Rummo, dove era piantonata, la donna è stata condotta presso il comando provinciale dei carabinieri di Benevento per essere interrogata. Dinanzi al sostituto procuratore Vincenzo Toscano, la 34enne di Campolattaro non ha risposto alle domande. Poi è stata condotta in carcere.

Il ritrovamento è avvenuto pochi minuti dopo mezzanotte lungo la statale «Telesina», al chilometro 44, a metà strada tra gli svincoli di Solopaca e Telese Terme a Benevento. Un neonato di 4 mesi è stato trovato, senza vita, sul fondo di una scarpata a lato della carreggiata dell’arteria. Inutili i soccorsi del 118. Secondo le prime indagini la donna avrebbe lanciato e poi colpito il piccolo con un pezzo di legno.

La notte scorsa la donna, L.M., 34enne originaria di Campolattaro, ha probabilmente perso il controllo dell'auto finita contro un guardrail: a trovare il piccolo i vigili del fuoco del distaccamento della cittadina termale. In azione anche gli uomini del nucleo radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita guidati dal Capitano Francesco Altieri e della locale stazione dei carabinieri di Solopaca per i rilievi.

Gli investigatori stanno cercando di appurare i motivi che avrebbero spinto la donna a uccidere il proprio neonato sulla statale Telesina. La donna, che convive con un uomo della provincia di Avellino - secondo la ricostruzione dei Carabinieri - ieri notte si è allontanata a bordo della sua Opel Corsa con a bordo il figlioletto.

Mentre percorreva la statale Telesina 372, tra gli svincoli di Solopaca e Telese Terme, ha urtato con la sua auto il guardrail. Dopo sarebbe scesa e, a quanto pare, sotto gli occhi di altri automobilisti, avrebbe gettato in una scarpata profonda alcuni metri il suo bimbo di quattro mesi.

Poi, lo avrebbe raggiunto e colpito con un pezzo di legno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Solopaca che hanno fermato la donna ed hanno provveduto al suo ricovero in ospedale a Benevento dove è piantonata. La Procura di Benevento, retta dal procuratore Aldo Policastro, ha aperto un'inchiesta.

Ultimo aggiornamento: 18:18

