Bimbo di 18 mesi muore soffocato dal popcorn mentre la guarda tv con i genitori

Ultimo aggiornamento: 10:51

Tragedia lacerante per una coppia di genitori che sabato sera nella loro casa di via Costacolonna in località Torri hanno visto, impotenti,il loro secondo figlio di 18 mesi,. I coniugi Massimo Greggio e Sara Lisso dopo avere cenato si apprestavano a trascorrere la serata davanti alla tv in compagnia dei loro figli, ancheCome riporta il Giornale di Vicenza la tragedia si è consumata poco prima delle 22, davanti a una ciotola di popcorn. Leone dopo avere ingerito un fiocco ha iniziato a lamentarsi in modo flebile, con: i genitori hanno intuito che aveva un fiocco di popcorn: sono stati minuti concitati con la chiamata al 118 per chiedere aiuto e seguendo le istruzioni al telefono hanno tentato di liberare la gola del loro bimbo, nell’attesa dell’arrivo del medico.Arrivati sul posto i sanitari hanno tentato più volte a recuperare il fiocco incastrato in gola, quando ci sono riusciti per il bimbo non c’è stato più niente da fare:. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso, con informativa alla procura della Repubblica di Vicenza che dovrebbe aprire un fascicolo, anche se non sono emerse responsabilità dei genitori per il decesso del piccolo Leone.