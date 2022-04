Bimbo di 2 anni muore in un incidente con il trattore a Saluzzo, tragedia in una azienda agricola

Tragedia in un'azienda agicola a Saluzzo, un piccolo comune della provincia di Cuneo in Piemonte. Un bimbo di appena due anni è morto a seguito delle gravissime lesioni in quello che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un incidente col il trattore. Ieri sera il bambino era stato portato, in gravi condizioni, al Pronto Soccorso del paese, ma tutti i tentativi da parte dei medici sono stati vani. I carabinieri di Saluzzo stanno indagando sull'accaduto. Una prima ipotesi, in fase di accertamento, farebbe risalire la causa della morte ad un incidente tra le mura dell'azienda agricola di famiglia.