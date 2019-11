Bimbo di tre anni muore per una malattia incurabile, paese in lutto per il piccolo Alessandro

Il piccolo Alessandro Cadoppi non ce l'ha fatta. Il bimbo di tre anni è morto. circondato dai suoi cari, a causa di una malattia incurabile, che neppure gli specialisti del Santa Maria Nuova di Reggio e dell’ospedale Gaslini di Genova sono riusciti a sconfiggere. A Castelnovo Sotto, il paese della provincia di Reggio Emilia dove abita la famiglia Cadoppi, è profondo il cordoglio della gente. La famiglia del piccolo Alessandro è molto conosciuta per l’attività commerciale svolta nel settore dell’ottica e dell’oreficeria nei vari negozi del paese.

Negozi chiusi per lutto in attesa dei funerali del bambino, fissati per giovedì 21 novembre alle 14, partendo dalla camera mortuaria del Santa Maria Nuova per la chiesa parrocchiale di Castelnovo Sotto e il cimitero del paese. Lascia il padre Giuseppe, la madre Simona, i fratelli Alisia e Andrea, la nonna Edda, il cugino Matteo, gli zii e altri parenti.

