Bimbo di 6 anni muore schiacciato da una cisterna nel Salernitano: la tragedia sotto gli occhi dei genitori

Dramma in provincia di Salerno, dove un bimbo di 6 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una cisterna di acqua in una zona rurale di Montesano sulla Marcellana. L'incidente si è verificato nella serata di mercoledì nell'abitazione della famiglia. Vana si è rivelata la corsa all'ospedale di Polla. Ancora non chiara la dinamica dell'accaduto.

Secondo le poche notizie filtrate sembra che la cisterna, posizionata su di un carrello trainata da un trattore, sia scivolata mentre i genitori del bimbo stavano procedendo a riempirla, nell'area circostante la casa. La salma del bambino è stata posta sotto sequestro, così come l'area dove si è verificata la tragedia, da parte dei Carabinieri della compagnia di Sala Consilina.

Ultimo aggiornamento: 01:02

