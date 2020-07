Bambino annega nella piscina di un agriturismo nel Ferrarese: aveva 4 anni

Tragedia, oggi, in Emilia-Romagna. Un bimbo di soli quattro anni è morto annegato nel pomeriggio nella piscina dell'agriturismo Ca' Laura di Bosco Mesola, in provincia di Ferrara. Si trovava nella struttura insieme alla mamma, quando è finito in acqua e le cause di quanto successo sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri. È intervenuto il 118 con l'elisoccorso e gli operatori hanno tentato di rianimarlo, senza riuscirci.

Ultimo aggiornamento: 20:21

